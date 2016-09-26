Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок сигарет

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

18:27
23 вересня

У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та виплати пенсій на пільгових умовах

18:23
23 вересня

Фінансування виплати пенсій завершено

16:28
23 вересня

Плата за ліцензію до витрат підприємця – загальносистемника не включається

16:26
23 вересня

Люксові автобренди поповнили казну на 705,1 тис. грн.

14:41
23 вересня

«Допоможіть відкрити новий особовий рахунок!»

14:38
23 вересня

«Хто допоможе прийняти будинок в експлуатацію?»

13:24
23 вересня

Українці більше не будуть переводити годинники на літній час

12:22
23 вересня

Тютюнові вироби й надалі лідирують серед товарів, що їх намагаються незаконно перемістити через кордон

11:20
23 вересня

Дотримуйтесь правил заповнення платіжних доручень

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Брехуни на БуковиніПольща, Румунія і Угорщина розглядають варіант приєднан ...Нардеп Рибак і Борівці губернатора Буковини ФищукаБуковинка Лорак із сім’єю переселилась до МосквиВійна престолів містечкового політикуму. «Народний Фрон ...Василь Максимюк: «Аби добре жити, треба всім дружити»Конфлікт Парасюка і Вілкула після ефіру на телеканалі ...Батьки Плотницького наїлися грибів і померлиВнесено зміни до Правил дорожнього рухуВ Лужанах пенсіонер відстрілювався від шахраїв з рушни ...Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові пра ...Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного ...«Допоможіть відкрити новий особовий рахунок!»Українці більше не будуть переводити годинники на літні ...У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та випл ...
Що, Де, Коли
26 вересня о 15.00
в 202 кабінеті відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

Вчора, 12:37 / Коментарів: 0
«Лідирують» серед предметів правопорушень тютюнові вироби – вилучено 2490 пачок сигарет вартістю близько 40 тис. грн.
Сьогодні вночі у пункті пропуску «Порубне» під час здійснення митного контролю транспортного засобу «Фольксваген Пасат» під керуванням мешканця Глибоччини митниками вилучено 160 пар чоловічих штанів, виробництво Туреччини, які попередньо оцінено у 20 тис. грн.
Крім того, співробітниками митниці припинено дві спроби незаконного переміщення лікарських засобів «Діазепам» та «Пенталгін ФС» на суму близько 3 тис. грн.
На українсько-молдовському кордоні у громадянина Молдови вилучено автомобіль «Крайслер Вояджер», 2004 р.в. (оцінено у 90 тис. грн.), для забезпечення сплати штрафу за порушення строку тимчасового ввезення транспортного засобу (ч. 1 ст.481 Митного кодексу України).

26.09.2016
СХОЖІ НОВИНИ:
Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадк ...Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випад ...Приховані від митного контролю сигарети – в паливному баці, паливо - у дода ...У пункті пропуску “Порубне” попереджено спробу незаконного переміщення пона ...Буковинськими митниками вилучено контрабандні цигарки на суму понад 75 000 ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"