У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

Станом на 01.09.2016р. у Чернівцях на спрощеній системі оподаткування перебувають 12992 суб’єкти господарювання, серед них 11297 – підприємців фізичних осіб та 1695 підприємств.
Найбільша кількість платників єдиного податку обрала для себе ІІ групу оподаткування – 6826, що становить 52,5 відсотки від загальної кількості спрощенців. Майже 32 відсотки, або 4110 представників бізнесу обрали ІІІ групу єдиного податку. Торгівлю на ринках здійснюють 2054 чернівецьких платники, що працюють на І групі спрощеного оподаткування. Двоє чернівецьких сільськогосподарських товаровиробників обрали ІV групу єдиного податку.
Упродовж восьми місяців 2016 року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 80,2 млн. грн. єдиного податку. Це на 28,4 млн. грн., або на 35 відсотків перевищує минулорічні показники.
Підприємці сплатили 57,9 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 22,3 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 21,9 млн. грн. та 0,4 млн. грн. сільгоспвиробники)
Нагадаємо, що спрощенці першої і другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на один календарний місяць у році на час відпустки, а також за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ