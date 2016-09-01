Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця
Кабмін постановою від 08.09.2016 N 643 затвердив Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця.
Зокрема, Порядком визначено, що приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому Законом "Про виконавче провадження", одержує основну винагороду у розмірі 10 %стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.
Приватний виконавець, який забезпечив у порядку, встановленому Законом, фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржником є фізособа, одержує основну винагороду в розмірі 2-х мінімальних заробітних плат та за виконавчим документом немайнового характеру, за яким боржником є юрособа, - в розмірі 4-х мінімальних заробітних плат.
Постанова набирає чинності одночасно із Законом "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", а саме з 5 жовтня 2016 року.
З дня набрання чинності цією постановою втрачають чинність постанови Кабміну від 11.03.2015 N 126 "Про затвердження Порядку виплати та розмірів винагород державному виконавцю", від 25.03.2015 N 142 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців".
Людмила Пилипів
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області