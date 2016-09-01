Депутат Чернівецької міської ради очолила управління культури

Відкритий конкурс на заміщення вакантної посади керівника управління культури Чернівецької міськради відбувся 23 вересня.На ньому свої концепції розвитку сфери культури у Чернівцях представили троє кандидатур: екс-чиновниця, співачка Марина Тимофійчук, лідер гурту "Гуцул Каліпсо" Богдан Федчук, депутат міськради від фракції "Народний контроль" Юлія Сафтенко, пише molbuk.ua.У першому турі до Богдана Федчука у конкурсної комісії виникли зауваження, що він недостатньо ознайомлений з законодавчою базою. Тож після завершення першого туру Богдан Федчук вирішив зняти свою кандидатуру: "Я не пройду, так? – поцікавився він у розмові з одним із членів комісії. – Ну тоді я поїхав на гастролі".Після другого туру кандидатки вийшли з кабінету, а члени конкурсної комісії висловили свої думки. Більшість зійшлася на тому, що Юлія Сафтенко має більше досвіду для такої посади. Що ж до Марини Тимофійчук, то її запропонували включити до кадрового резерву (втім, коли Марині Тимофійчук про це повідомили, вона відмовилася).За кандидатуру Юлії Сафтенко проголосували четверо, троє утрималися. Серед тих, хто утримався, - заступник міського голови Олександр ПАСКАР. Він пояснив свою позицію, що, справді, концепція розвитку культури міста, представлена Юлією Сафтенко, на його думку, більш переконлива.-Та все ж я був в АТО і пам’ятаю, як Марина Тимофійчук приїжджала і виступала з концертами перед бійцями, - сказав О. Паскар. – Через це я не можу голосувати проти неї. Тому я утримаюся від голосування.Отож, новим керівником міського управління культури стала Юлія САФТЕНКО. Вона була одягнена у сорочку, вишиту бісером.-Це бабусин оберіг, вона її вишивала і подарувала мені, - розповіла Юлія Сафтенко кореспондентові molbuk.ua. - На якісь важливі заходи я одягаю цю вишиванку і вона мене оберігає. Бабусі 87 років, дуже її люблю, вона в мене одна залишилася.Спочатку новоспечений керівник управління культури ознайомиться з керівниками усіх творчих закладів міста.- Перший крок на цій посаді – гідно підготуватися до Дня міста. Я хочу обійти і познайомитися з колективами, всіма культурними закладами, які знаходяться в міському підпорядкуванні, - розповіла Ю. Сафтенко. - Хочу поки що зробити такий внутрішній аудит, щоб я зжилася з людьми, побачила керівників тих закладів. Це перше, що я зроблю на цій посаді. Хочу, щоби ніхто не міг сказати, що нічого не робиться, не відбувається ніяких культурних подій. Бо багато що робиться, але, вочевидь, недостатньо. Тому що у нас культура – це завжди якийсь залишковий фінансовий момент.