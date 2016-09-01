Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

Підприємцям іще одного із чернівецьких ринків про руйнівне явище нелегальних трудових відносин розповідали працівники Чернівецької ОДПІ.
Неофіційні умови праці спричиняють збитки не лише економіці країни і міста, а й громадянам, позбавляючи їх соціальних гарантій. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати і трудового стажу.
Крім перевірок, які проводять податківці, інформація про порушників трудового законодавства передається до територіальних органів із питань праці. В результаті, - так званий працедавець, крім донарахованих зарплатних податків і штрафної санкції у розмірі 25 відсотків від донарахованої суми, буде зобов’язаний сплатити фінансові штрафи за порушення трудового законодавства.
Суми штрафів до працедавців за недотримання мінімальних гарантій з оплати праці (допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення його на неповний робочий час у разі виконання роботи упродовж повного робочого часу) сягають значних розмірів – від 14500 грн. до 43500 грн. за кожного «сірого наймита».
Підприємців просили повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Це можна зробити письмово, направивши звернення за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, або усно за телефоном: 54-60-00.
Щоб громадяни пам’ятали про наслідки порушень законодавства, їм стане в нагоді тематичний буклет «Невиправданий ризик нелегальної праці».
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ