27 вересня о 10:00

в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
"Об'єднавчий процес почався: ми дали йому публічний старт. Перед нами стоїть висока мета - перемогти на наступних виборах. Історія з об’єднанням має єдину ціль. Це зміни в країні. Поодинці робити їх майже неможливо. Останні два роки продемонстрували, що коли ми розбіглися після Майдану по різним політичним партіям, ініціативам, дехто — по політичних проектах, то втратили вплив на ситуацію в країні. В Українців нарешті з'явилася альтернатива проолігархічним політичним проектам", - вважає Василь ГАЦЬКО, співголова ДемАльянсу.
Учасники прес-конференції:
- Василь Гацько, співголова ДемАльянсу;
- Максим Черкасенко, член Правління ДемАльянсу;
- Іван Патарак , Голова Чернівецького осередку ДемАльянсу.
- Марина Кирилюк , член партії ДемАльянс.