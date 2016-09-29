в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
Не пропустіть можливості отримати задоволення від живої музики, поезії, спілкування з новими друзями. Приходьте і розкрийте свій інтелектуальний потенціал граючи в розвиваючі та інтерактивні ігри. Доторкніться до магії моделювання та конструювання виробів на принтері 3D.
У програмі вечірки:
Флеш моби «Живи з книгою», «Читай»
Акція «Зустріч наосліп з книгою»
Вечір поетичної свічі
Літературні мандри з Анатолієм Томківом
БібліоGO! Знайди свою гру (інтерактивна гра)
Бібліотечний музкемп ( за участю відомих виконавців та студентів училища мистецтв ім. С. Воробкевича)
«Охоронець скарбів» (інтелектуальна гра)
Фотовізії. Акварелі. BodyArt (відкриття виставки)
Лабораторія 3D: світ нових можливостей
Книжкове тату (розпис хною)
Гра «Мафія» ( англійською мовою)
Бібліотечна кав’ярня «Безсоння»
І все це безкоштовно. Отримайте море позитиву, емоцій, вражень, нові знайомства, контакти та мотивацію рухатись вперед. Приєднуйтесь. Вхід вільний.
Чекаємо на вас 29 вересня 2016 року о 18.00 год. в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47).
Контактні телефони: 52 – 50 – 48, 0950662884