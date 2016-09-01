Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Інформуємо, що 16 вересня 2016 року набрали чинності постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та № 594 «Про внесення зміни до пункту 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».



Так, з метою реалізації вимог статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Уряд надав можливість суб'єктам господарювання отримувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в іншій формі, ніж це визначено в Законі, а саме, в електронному вигляді із використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами.



Також технічним адміністратором Єдиного державного реєстру суб'єктам господарювання надаватиметься сервісна послуга щодо підготовки відомостей у відповідному форматі, адаптованому для сприйняття інформаційними системами споживача.



Відповідно, Урядом внесено зміни до пункту 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 року № 1127, та встановлено, що у разі коли документом, поданим для державної реєстрації, є рішення суду, державний реєстратор з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі такого рішення суду обов’язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень, що відкриті для загального доступу на офіційному веб-порталі судової влади, щодо наявності в Реєстрі електронної копії такого рішення, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.



Людмила Пилипів,

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області