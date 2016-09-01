Продан починає Біликом

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Новини
20:04
21 вересня

Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру

16:18
21 вересня

Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» у Чернівцях

13:25
21 вересня

Чернівецькі працедавці повідомили про майже 18 тисяч працевлаштованих осіб

13:22
21 вересня

Подарунки вартістю до 689 грн. не оподатковуються

13:20
21 вересня

Внесено зміни до Правил дорожнього руху

12:33
21 вересня

У Чернівцях виступить дитяча група «OPEN KIDS»

11:18
21 вересня

Втратили дві вантажівки за спробу незаконної переправи менше сотні пачок сигарет

11:15
21 вересня

Кількість виявлених порушень на українсько-румунському кордоні зросла майже удвічі

11:08
21 вересня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона податків

11:07
21 вересня

Мільйонерам не обійтись без касового апарата

11:06
21 вересня

Дані «спрощенця» змінилися: алгоритм дій

10:42
21 вересня

Дні європейської спадщини у Чернівцях (програма)

17:21
20 вересня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

15:10
20 вересня

Керівника управління культури у Чернівцях обиратимуть на відкритому конкурсі

11:58
20 вересня

Чернівецьким виробникам повернули понад 38 мільйонів ПДВ

11:57
20 вересня

«ЗІР» – податковий порадник підприємців

11:56
20 вересня

Алкогольну-тютюнову звітність можна подати через "Електронний кабінет платника податку"

11:27
20 вересня

Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

11:13
20 вересня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС повідомляє!

11:11
20 вересня

«Підакцизним» порушникам податківці нарахували штрафів на понад 700 тис. грн.

11:10
20 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

11:09
20 вересня

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадків порушення митних правил

10:51
20 вересня

Буковинські прикордонники затримали спритного румуна, який нафарширував цигарками своє авто

17:10
19 вересня

У Чернівецькій області на хабарі затримали поліцейського

17:00
19 вересня

На Буковині призвали лише 35% контрактників

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
21 вересня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» (вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана.
22 вересня о 12.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та начальника інспекції благоустрою Сергія Обшанського з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.
22 вересня о 13.00
на території філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (м. Новодністровськ) відбудеться виїзне засідання Ради Оптового Ринку електричної енергії України.
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
24 вересня о 12.00
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
24 вересня о 18.00
24 вересня о 18.00
25 вересня о 10.00
у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST"
Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.
27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
Емоційна допомога
Емоційна допомога


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Продан починає Біликом

Сьогодні, 20:01 / Коментарів: 0
Продан починає БіликомСьогодні у Чернівцях голова фракції «Рідне місто» у міськраді Василь Продан давав прес-конференцію журналістам. Посеред неї до зали увійшов сам Ростислав Білик. Зосереджений, упевнений у собі, трішечки засмаглий і здоровий.
Ось, що він відповів на численні запитання журналістів щодо його тривалої відсутності та подальших планів:





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