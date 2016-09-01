Продан починає Біликом

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» (вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана.
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та начальника інспекції благоустрою Сергія Обшанського з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.
на території філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (м. Новодністровськ) відбудеться виїзне засідання Ради Оптового Ринку електричної енергії України.
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST"
Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку: