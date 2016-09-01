Стало відомо, якою буде цьогорічна зима

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Новини
16:18
21 вересня

Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» у Чернівцях

13:25
21 вересня

Чернівецькі працедавці повідомили про майже 18 тисяч працевлаштованих осіб

13:22
21 вересня

Подарунки вартістю до 689 грн. не оподатковуються

13:20
21 вересня

Внесено зміни до Правил дорожнього руху

12:33
21 вересня

У Чернівцях виступить дитяча група «OPEN KIDS»

11:18
21 вересня

Втратили дві вантажівки за спробу незаконної переправи менше сотні пачок сигарет

11:15
21 вересня

Кількість виявлених порушень на українсько-румунському кордоні зросла майже удвічі

11:08
21 вересня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона податків

11:07
21 вересня

Мільйонерам не обійтись без касового апарата

11:06
21 вересня

Дані «спрощенця» змінилися: алгоритм дій

10:42
21 вересня

Дні європейської спадщини у Чернівцях (програма)

17:21
20 вересня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

15:10
20 вересня

Керівника управління культури у Чернівцях обиратимуть на відкритому конкурсі

11:58
20 вересня

Чернівецьким виробникам повернули понад 38 мільйонів ПДВ

11:57
20 вересня

«ЗІР» – податковий порадник підприємців

11:56
20 вересня

Алкогольну-тютюнову звітність можна подати через "Електронний кабінет платника податку"

11:27
20 вересня

Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

11:13
20 вересня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС повідомляє!

11:11
20 вересня

«Підакцизним» порушникам податківці нарахували штрафів на понад 700 тис. грн.

11:10
20 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

11:09
20 вересня

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадків порушення митних правил

10:51
20 вересня

Буковинські прикордонники затримали спритного румуна, який нафарширував цигарками своє авто

17:10
19 вересня

У Чернівецькій області на хабарі затримали поліцейського

17:00
19 вересня

На Буковині призвали лише 35% контрактників

14:33
19 вересня

Найбезпечніше місто в Україні - Чернівці

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
21 вересня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» (вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана.
22 вересня о 12.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться прес-конференція головного архітектора міста Наталії Хілько та начальника інспекції благоустрою Сергія Обшанського з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста.
22 вересня о 13.00
на території філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (м. Новодністровськ) відбудеться виїзне засідання Ради Оптового Ринку електричної енергії України.
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
24 вересня о 12.00
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
24 вересня о 18.00
24 вересня о 18.00
25 вересня о 10.00
у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST"
Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.
27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
Емоційна допомога
Емоційна допомога


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Стало відомо, якою буде цьогорічна зима

Сьогодні, 17:39 / Коментарів: 0
Стало відомо, якою буде цьогорічна зимаТеплої зими без снігу в цьому році українці навряд чи дочекаються - за прогнозами синоптиків, все три місяці будуть морозними і холодними. Багато вже запасаються дровами, відмовляючись від дорогого газу. Правда, бізнесмени накрутили ціни на дрова: машина дубових подорожчала на 1600 грн, а соснових - на 1100. Лісники скаржаться, що селяни вирубують ліси ще масовішим, пишуть "Вести".

Народні синоптики віщують суворі морози цієї зими. Перший сніг, говорить Леонід Горбань, може випасти вже в середині листопада, а 10-градусні морози настануть уже в перших числах грудня, і протримаються вони практично до самого Нового року. Весь грудень, за прогнозом народного синоптика, буде сніжним, а різке зниження температури до -22-25 ° С прогнозують на Водохреща, 19 січня. Самим сніжним буде лютий - за прогнозами синоптиків, до середини місяця сніг йтиме кожні три дні. Друга хвиля сильних морозів настане 9-10 лютого - температура знову знизиться до -20 ° С. "Цикл холодних зим повторюється кожні 32 роки, схожа на майбутню зиму була ще в 1985 році - тоді теж були сильні снігопади і морози", - говорить Горбань.

Українці вже почали запасатися ... дровами. Таким чином шукають вихід, щоб не платити за дороге опалення (вартість його, нагадаємо, в цьому році підвищується в середньому по країні на 90%). Правда, продавці дров вже теж підняли ціни. "Якщо в минулому році я машину дубових дров купувала за 2400 грн, то в цьому - вже за 4 тис. А мені на зиму потрібно дві такі машини, разом 8 тис. Соснові дешевше - минулого літа були по 2 тис., В цьому - 3100 грн. Але вони горять швидше дубових, тому не дуже вигідні ", - розповідає мешканка Харківської області Ольга Самсоненко.

Лісники скаржаться, що селяни все літо самі заготовляють собі дрова. "Ви не уявляєте, вже весь ліс прорідили. Хворост, гілки, сухостійні швидко винесли, взялися рубати молоді дерева. Не встигаємо ганяти їх", - скаржиться лісник з Житомирської області Павло Воробей.

Продавці дров і пеллет стверджують, що попит на їх продукцію зараз виріс. "Дрова і пелети не встигаємо розвозити. Дуже багато багаті люди зараз переходять на них, їм опалювати величезні будинки теж дорого", - каже продавець Євген, який рекламує свої послуги на сайті безкоштовних оголошень.

Економічний експерт Олександр Охріменко каже, що дрова - це вихід для сільських жителів. "У селах дійсно переходять на дрова, так їм вигідніше. Але навряд чи це триватиме довго, оскільки топити дровами не дуже зручно, і вони не дають такого тепла, як газ чи вугілля", - говорить Охріменко. Крім того, існує ризик пожеж.
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