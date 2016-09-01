Стало відомо, якою буде цьогорічна зима

Теплої зими без снігу в цьому році українці навряд чи дочекаються - за прогнозами синоптиків, все три місяці будуть морозними і холодними. Багато вже запасаються дровами, відмовляючись від дорогого газу. Правда, бізнесмени накрутили ціни на дрова: машина дубових подорожчала на 1600 грн, а соснових - на 1100. Лісники скаржаться, що селяни вирубують ліси ще масовішим, пишуть "Вести".
Народні синоптики віщують суворі морози цієї зими. Перший сніг, говорить Леонід Горбань, може випасти вже в середині листопада, а 10-градусні морози настануть уже в перших числах грудня, і протримаються вони практично до самого Нового року. Весь грудень, за прогнозом народного синоптика, буде сніжним, а різке зниження температури до -22-25 ° С прогнозують на Водохреща, 19 січня. Самим сніжним буде лютий - за прогнозами синоптиків, до середини місяця сніг йтиме кожні три дні. Друга хвиля сильних морозів настане 9-10 лютого - температура знову знизиться до -20 ° С. "Цикл холодних зим повторюється кожні 32 роки, схожа на майбутню зиму була ще в 1985 році - тоді теж були сильні снігопади і морози", - говорить Горбань.
Українці вже почали запасатися ... дровами. Таким чином шукають вихід, щоб не платити за дороге опалення (вартість його, нагадаємо, в цьому році підвищується в середньому по країні на 90%). Правда, продавці дров вже теж підняли ціни. "Якщо в минулому році я машину дубових дров купувала за 2400 грн, то в цьому - вже за 4 тис. А мені на зиму потрібно дві такі машини, разом 8 тис. Соснові дешевше - минулого літа були по 2 тис., В цьому - 3100 грн. Але вони горять швидше дубових, тому не дуже вигідні ", - розповідає мешканка Харківської області Ольга Самсоненко.
Лісники скаржаться, що селяни все літо самі заготовляють собі дрова. "Ви не уявляєте, вже весь ліс прорідили. Хворост, гілки, сухостійні швидко винесли, взялися рубати молоді дерева. Не встигаємо ганяти їх", - скаржиться лісник з Житомирської області Павло Воробей.
Продавці дров і пеллет стверджують, що попит на їх продукцію зараз виріс. "Дрова і пелети не встигаємо розвозити. Дуже багато багаті люди зараз переходять на них, їм опалювати величезні будинки теж дорого", - каже продавець Євген, який рекламує свої послуги на сайті безкоштовних оголошень.
Економічний експерт Олександр Охріменко каже, що дрова - це вихід для сільських жителів. "У селах дійсно переходять на дрова, так їм вигідніше. Але навряд чи це триватиме довго, оскільки топити дровами не дуже зручно, і вони не дають такого тепла, як газ чи вугілля", - говорить Охріменко. Крім того, існує ризик пожеж.