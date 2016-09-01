вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
Мета ярмарку - представлення широкого спектру сучасних бібліотечних послуг, які публічні бібліотеки надають місцевим громадам, у т. ч. використовуючи Інтернет та інформаційні технології.
У програмі ярмарку:
- презентація-аукціон сучасних бібліотечних послуг, які надають публічні бібліотеки Чернівецької області;
- експозиція ресурсів і можливостей публічних бібліотек краю (оформлення ярмаркових палаток);
- форум «Парад бібліотек» в рамках Освітньої програми для працівників бібліотек;
- виставка творчих робіт бібліотекарів-аматорів;
- різноманітні майстер-класи;
- музичні паузи;
- участь в акції «Воїнам АТО»;
- бліц-інтерв’ю, міні-опитування, професійне спілкування;
- можливість «пропіарити» себе, «прикупити» досвіду, зарядитися креативною енергією.
У ярмарку візьмуть участь 11 централізованих бібліотечних систем Чернівецької області, бібліотеки Вижницького району, обласні книгозбірні.