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13:25
21 вересня

Чернівецькі працедавці повідомили про майже 18 тисяч працевлаштованих осіб

13:22
21 вересня

Подарунки вартістю до 689 грн. не оподатковуються

13:20
21 вересня

Внесено зміни до Правил дорожнього руху

12:33
21 вересня

У Чернівцях виступить дитяча група «OPEN KIDS»

11:18
21 вересня

Втратили дві вантажівки за спробу незаконної переправи менше сотні пачок сигарет

11:15
21 вересня

Кількість виявлених порушень на українсько-румунському кордоні зросла майже удвічі

11:08
21 вересня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона податків

11:07
21 вересня

Мільйонерам не обійтись без касового апарата

11:06
21 вересня

Дані «спрощенця» змінилися: алгоритм дій

10:42
21 вересня

Дні європейської спадщини у Чернівцях (програма)

17:21
20 вересня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

15:10
20 вересня

Керівника управління культури у Чернівцях обиратимуть на відкритому конкурсі

11:58
20 вересня

Чернівецьким виробникам повернули понад 38 мільйонів ПДВ

11:57
20 вересня

«ЗІР» – податковий порадник підприємців

11:56
20 вересня

Алкогольну-тютюнову звітність можна подати через "Електронний кабінет платника податку"

11:27
20 вересня

Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

11:13
20 вересня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС повідомляє!

11:11
20 вересня

«Підакцизним» порушникам податківці нарахували штрафів на понад 700 тис. грн.

11:10
20 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

11:09
20 вересня

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадків порушення митних правил

10:51
20 вересня

Буковинські прикордонники затримали спритного румуна, який нафарширував цигарками своє авто

17:10
19 вересня

У Чернівецькій області на хабарі затримали поліцейського

17:00
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14:33
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13:00
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Віце-консул США їде до Чернівців

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
21 вересня о 14.00
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» (вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана.
22 вересня о 13.00
на території філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (м. Новодністровськ) відбудеться виїзне засідання Ради Оптового Ринку електричної енергії України.
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
24 вересня о 12.00
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
24 вересня о 18.00
24 вересня о 18.00
25 вересня о 10.00
у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST"
Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.
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Чернівецькі працедавці повідомили про майже 18 тисяч працевлаштованих осіб

Сьогодні, 13:25 / Коментарів: 0
Платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ упродовж восьми місяців 2016-го року повідомили про прийом на роботу 17728 працевлаштованих осіб.

Так, у січні чернівецькі податківці отримали - 1590 повідомлень про прийняття на роботу, лютому - 2047, березні - 1942, квітні - 1589, травні - 2339, червні – 1869, липні – 2788 та серпні - 3564 інформації.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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