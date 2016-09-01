Чернівецькі працедавці повідомили про майже 18 тисяч працевлаштованих осіб

Платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ упродовж восьми місяців 2016-го року повідомили про прийом на роботу 17728 працевлаштованих осіб.



Так, у січні чернівецькі податківці отримали - 1590 повідомлень про прийняття на роботу, лютому - 2047, березні - 1942, квітні - 1589, травні - 2339, червні – 1869, липні – 2788 та серпні - 3564 інформації.



Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.



Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.



Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:



засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;



на паперових носіях разом з копією в електронній формі;



на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ