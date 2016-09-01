Подарунки вартістю до 689 грн. не оподатковуються

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.



Отже, якщо вартість подарунка, який надається платнику податків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році - 689 грн.), то вона не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та відображається у податковому розрахунку ф. N 1ДФ за ознакою доходу "160".



Якщо вартість подарунка перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується за ставкою 18% як додаткове благо з урахуванням підвищуючого коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Кодексу, та відображається у податковому розрахунку ф. N 1ДФ за ознакою доходу "126".



Зазначена норма визначена пп. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу України.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ