Внесено зміни до Правил дорожнього руху

Кабмін постановою від 14.09.2016 N 641 вніс зміни до п. 30.3 Правил дорожнього руху, згідно з якими уточнено опис та вимоги до розпізнавальних знаків "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу" та "Знак небезпеки", що установлюються на транспортних засобах, якими здійснюють перевезення небезпечних вантажів.



Так, передбачено, що "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу" - прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах визначаються Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.



"Знак небезпеки" - інформаційна таблиця у формі ромба, на якій зображено знак небезпеки. Зображення, розміри та розміщення таблиць на транспортних засобах визначаються вищезазначеною Угодою.



Людмила Пилипів

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



