У Чернівцях виступить дитяча група «OPEN KIDS»

24 вересня 2016 року в Чернівецькому Академічному Обласному Українському Музично-драматичному театрі ім. О. Кобилянської відбудеться святковий концерт присвячений шостій річниці школи танців та фітнесу «Денс-сіті» на який запрошено зіркових гостей, культову дитячу групу «OPEN KIDS».Організатори заходу:INTERNATIONAL UNION OF ART (МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ)Сайт: www.inua.com.uaКонцертна агенція «ART SHOW»Представники в Україні:Адреса: місто Чернівці, вул. Стасюка 19В.Цей захід проводиться з метою: розвитку та популяризації хореографічного мистецтва у місті Чернівці; залучення дітей та молодих людей до вивчення хореографічного мистецтва; пропаганда здорового способу життя; ознайомити громадськість з красою хореографічного мистецтва та тенденції його розвитку у місті Чернівці. Школа танців та фітнесу «Денс-сіті» одна із самих потужних шкіл танців у місті Чернівці, в школі навчаються більше 400 дітей різного віку. Вихованці школи займають призові місця на різних конкурсах та фестивалях, група «Діва-денс – Денс-сіті» була визнана «Найкращою командою країни» в номінації «kids» на самому престижному хореографічному конкурсі України «ЛКС 2016», головою журі даного конкурсу був Філіпп Чбіб (США) - світовий танцюрист і хореограф, актор фільму "Step Up revolution", / Крок вперед - 4 і 5 /. ГРУПА OPEN KIDS – це більше, ніж культова дитяча поп-група. Це п’ятеро професійних виконавиць, які представляють собою нове явище європейської музичної індустрії і надихають своїм прикладом десятки тисяч дітей по всьому світу, закликають їх вірити в мрії, втілювати їх в реальність і змінювати цей світ на краще. УЧАСНИЦІ OPEN KIDS: Лєра Дідковська, Анна Бобровська, Ангеліна Романовська, Юлія Гамалій та Анна Музафарова.ПІСНІ OPEN KIDS: «Не танцуй», “Show Girls”, “Stop People”, “На Десерт”, “На радість”, а також спільні композиції з The Maneken “Stop” і Монатік “Важливо”, «Круче всех» з «Quest Pistols Show», дана композиція на даний момент займає перше місце у музичному чарті на телеканалі М1.Початок концерту о 18:00Адреса: Україна, м.Чернівці, Театральна площа, 1Координати:Тел.: +38 (095) 368-60-17; +38 (095) 368-60-05;E-mail: office@inua.com.ua mail