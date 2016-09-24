в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
у конференц-залі готельно-туристичного комплексу «Буковина» (вул.Головна, 141) відбудеться прес-конференція депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції «Рідне місто» Василя Продана.
на території філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (м. Новодністровськ) відбудеться виїзне засідання Ради Оптового Ринку електричної енергії України.
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST"
Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.