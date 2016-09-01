Втратили дві вантажівки за спробу незаконної переправи менше сотні пачок сигарет

За минулу добу в пункті пропуску «Порубне» прикордонники спільно із працівниками митниці запобігли кільком спробам незаконної переправи тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, учора по обіді 38-річний буковинець, який керував вантажним автомобілем «DAF», спробував приховано перевезти до Румунії 70 пачок сигарет марки «ROTHMANS». Тютюнові вироби чоловік заховав в порожнині під обшивкою та за сидінням водія.А дві години по тому вже 45-річний мешканець Житомирської області спробував провернути подібну оборудку. 27 пачок сигарет були заховані в порожнині панелі приладів та за нішою для магнітофона. Їх виявила спільно-оглядова група з числа прикордонників та співробітників ДФС.За спроби незаконно переправити куриво через кордон на обох чоловіків були складені протоколи про порушення митних правил. Крім того, у порушників встановленим порядком було вилучено і сигарети, і їх вантажні автомобілі, які були оцінені у 400 тисяч гривень кожна.