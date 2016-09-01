Кількість виявлених порушень на українсько-румунському кордоні зросла майже удвічі

Громадяни України та Румунії продовжують вчиняти спроби незаконно перемістити через кордон тютюнові вироби.Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС складено 12 протоколів про порушення митних правил. У 9 випадках предметами правопорушень були сигарети марок «Ротманс», «Вічерой» та «Кент» на загальну суму понад 32 тис. грн.За трьома із складених протоколів вилучено два вантажні транспортні засоби «ДАФ», 2002 р.в. (оцінено у 400 тис. грн. кожний) та «Мерседес-Спрінтер», 2008 р.в. (оцінено у 500 тис. грн.). Водії автомобілів, громадяни України, вчинили правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 Митного кодексу України – переміщення товарів, у даному випадку тютюнових виробів, через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто із використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).Водій автівки «Мерседес-Спрінтер», який прямував з України до Італії в приватних справах, приховав від митного контролю 596 пачок сигарет різних марок у спеціальних отворах, вирізаних у декоративній обшивці правої та лівої бокових стінок автомобіля.Автомобілів марки «ДАФ» водії позбулися через спробу перемістити приховані в одному випадку під обшивкою салону 97 пачок сигарет «Ротманс», у іншому – 27 пачок сигарет тієї ж марки у порожнині панелі приладів.