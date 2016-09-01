Кількість виявлених порушень на українсько-румунському кордоні зросла майже удвічі

Громадяни України та Румунії продовжують вчиняти спроби незаконно перемістити через кордон тютюнові вироби.
Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС складено 12 протоколів про порушення митних правил. У 9 випадках предметами правопорушень були сигарети марок «Ротманс», «Вічерой» та «Кент» на загальну суму понад 32 тис. грн.
За трьома із складених протоколів вилучено два вантажні транспортні засоби «ДАФ», 2002 р.в. (оцінено у 400 тис. грн. кожний) та «Мерседес-Спрінтер», 2008 р.в. (оцінено у 500 тис. грн.). Водії автомобілів, громадяни України, вчинили правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 Митного кодексу України – переміщення товарів, у даному випадку тютюнових виробів, через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто із використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).
Водій автівки «Мерседес-Спрінтер», який прямував з України до Італії в приватних справах, приховав від митного контролю 596 пачок сигарет різних марок у спеціальних отворах, вирізаних у декоративній обшивці правої та лівої бокових стінок автомобіля.
Автомобілів марки «ДАФ» водії позбулися через спробу перемістити приховані в одному випадку під обшивкою салону 97 пачок сигарет «Ротманс», у іншому – 27 пачок сигарет тієї ж марки у порожнині панелі приладів.