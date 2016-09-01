Чернівчанам вже повернули більше мільйона податків

Чернівецька ОДПІ нагадує, що подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна до кінця року.



На сьогодні своїм правом на податкову знижку вже скористались 730 мешканців Чернівців, які отримали з бюджету 1006,2 тис. грн. Загалом на повернення коштів наразі претендують 765 чернівчан, які задекларували до повернення 1053,0 тис. грн. податку на доходи фізосіб.



Порядок надання та перелік витрат, дозволений для включення до податкової знижки визначено статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України.



Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходу, отриманого платником податку - резидентом протягом звітного 2015 податкового року у вигляді заробітної плати та нараховується лише в межах її розміру.



До податкової знижки за 2015 рік можна включити такі витрати:



- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

- сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;

- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

- суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини;

- суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу;

- суми витрат за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла.



Такі витрати повинні бути документально підтверджені.



Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2016 року.



Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ