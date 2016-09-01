Мільйонерам не обійтись без касового апарата

Чернівецька ОДПІ нагадує фізичним особам – платникам єдиного податку другої і третьої груп про те, що у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій є обов'язковим.



Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням доходу понад 1 млн. гривень, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.



Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у разі встановлення протягом календарного року, в ході проведення перевірки, факту непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:



– вчинене вперше – 1 гривня;

– за кожне наступне вчинене порушення – 100% вартості проданих товарів чи послуг.



