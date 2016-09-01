Дані «спрощенця» змінилися: алгоритм дій

Для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та ін.) платник повинен подати заяву про зміни у встановлені ПКУ строки



За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.



Платнику ЄП варто взяти до уваги, що у разі зміни відомостей, ПІП, податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності та ставок єдиного податку, зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.



У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.



У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.



У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни .



Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в п. 293.8 Податкового кодексу.



Нагадаємо, що реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.



Зокрема, до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:



1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

