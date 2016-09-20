Теми дня ТВА. Вівторок, 20.09.2016





Вівторок, 20.09.2016:

- Хто і на якому транспорті буде надавати чернівчанам послуги з ремонту інвалідних візків?

- АТОвці в Чернівцях вирішили створити ще один центр для надання правової допомоги побратимам.

- Бізнесмени скаржаться на чернівецьких інспекторів із благоустрою.

- "Майстерня міста" - у Чернівцях презентували програму реставрації історичних будівель.

- Кошти на бізнес видаватимуть центри зайнятості за рахунок іноземних донорів.

- Про спільну біду та взаємоповагу без кордонів.

- Чернівці стали столицею бойових мистецтв.

- Титуловані легкоатлетки України з різних дисциплін спробували себе у семиборстві.