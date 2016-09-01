Батьки Плотницького наїлися грибів і померли

[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2016-09/1474437300_pic_8ba286a5187ef5982e4f9656bf527079.jpg[/thumb]-Від чого померла твоя теща?



-Наїлася грибів



-А чому у неї синці під очима?



-Бо не хотіла їсти...



Ця ситуація нібито анекдотична. Але у Росії дуже багато неочікуваних смертей, пов"язаних з людьми, котрі мають відношення до тих, хто керує війною на Донбасі.





Батьки глави самопроголошеної Луганській народної республіки Ігоря Плотницького померли від отруєння грибами. Вони жили у Воронежі. Про це повідомляє РІА «Воронеж» з посиланням на власні джерела.



За даними агентства, пенсіонерів госпіталізували в лікарню з симптомами отруєння тиждень тому. Незабаром подружжя перевезли в московську лікарню. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, пенсіонери через кілька днів померли.



У прес-службі глави ЛНР на питання про смерть його батьків відповіли, що «коментар з цього приводу не дають», і порадили зателефонувати до Міністерства інформації республіки, яке знаходиться в стадії ліквідації, тому «вже не володіє правом відповідати на запити».



Вранці 6 серпня автомобіль Плотницького підірвали в Луганську. У силових структурах самопроголошеної республіки вважають, що до замаху на Плотницького мають відношення диверсанти СБУ. Сам Плотницкий поклав відповідальність за подію на уряд України і американські спецслужби. У Києві в свою чергу підкреслили що українська сторона до замаху не причетна.

