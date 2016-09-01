Під Києвом розстріляли директора Caparol в Україні

У с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі розстріляли директора підприємства з виробництва лакофарбових виробів Caparol.Як повідомили в ГУ НП в Київській області, близько опівдня потерпілий вигулював собаку в полі біля одного з дачних кооперативів. Там на нього напали і вбили із застосуванням вогнепальної зброї.За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.У свою чергу депутат Васильківської міськради Микола Неділько на своїй сторінці в Facebook повідомив, що убито директора компанії Caparol в Україні Анатолія Семенця.Ресурс Щит і меч України також стверджує, що убито директора фірми Caparol, і публікує відео з місця події. Також наголошується, що його застрелили з автомата Калашникова.Нагадаємо, вчора ввечері у ресторані Вітерець під Москвою застрелили лідера харківської терористичної організації Оплот Євгена Жиліна.