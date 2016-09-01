Під Києвом розстріляли директора Caparol в Україні

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Ігор Буркут, політолог:
ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
у Літньому театрі у Чернівцях відбудетьсядругий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST" Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.