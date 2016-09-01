Нардеп Рибак і Борівці губернатора Буковини Фищука

Нардеп Рибак відплачує своєму колезі Бурбаку за електоральні "набіги" на округ. Раніше Максим Юрійович часто ходив на округ Рибака і критикував його за упущення. Це нагадувало ситацію, коли корови пасуться у чужому городі, а пастух спить.Зараз ситуація різко змінилася. До Рибака ходять ходоки з округу Максима Бурбака і просять допомоги з різних питань. І він допомогає по мірі можливостей.Днями взагалі стався випадок напівкумедний. Рибак змушений був зв свої власні кошти міняти вікна у рідному селі губернатора області Олександра Фищука. Чи у Фищука так турбот багато, чи руки і ноги до рідного села не доходять, але там у ФАПі десятиліттями вікна прогнивали. Соромно людям село Борівці показати. Тим паче похвалитися своїм губернатором.Одна показова справа, яка наглядно демонструє перевагу успішного політика над неуспішним. У рідному селі чинного губернатора Олександра Фищука Борівцях, що на Кіцманщині, народний депутат від президентської "Солідарності" Іван Рибак власним коштом замінив старі вікна в ФАПі.Цим він продемонстрував хто саме є справжнім господарником в 202 Окрузі. Раніше,на сесії Кіцманськоі райради місцеві депутати уже неодноразово зверталися до державних органів і в РДА, і в ОДА та до свого депутата у Верховній Раді Івана Рибака, щоб бодай хтось вирішив проблему, яка вже встигла порости бородою.Не дивлячись на те, що Олександр Фищук був і народним депутатом і головою ОДА, він палець о палець не ударив, щоб вирішити цю та десятки інших проблем свого рідного села. І це показово! Сьогодні ці вікна стоять, як нагадування всім політикам того, що зміст влади це допомога людям, а не надування щік та перерізання стрічок. В цей раз Рибак обіграв Фищука.Що буде робити Фищук у відповідь?Покаже Час!