У Молдові «забанили» російську мову

У діяльності підприємств Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Молдови відтепер застосовуватиметься лише молдовська мова. Відповідний наказ видав очільник відомства Юрій Кірінчук, повідомляє Haqqin.az.У наказі міністра йдеться, що всі робочі засідання та наради, так само як і матеріали секретаріатів держпідприємств, адміністрацій публічних установ, акціонерних товариств, створених, підлеглих або тих, що адмініструються галузевим відомством, мають провадити молдовською мовою.Цим же документом передбачено, що в листуванні з міжнародними організаціями використовуватимуть мови міжнародного спілкування, зокрема і російську. Але вся інформація, плакати, повідомлення для преси та інша аналогічна інформація повинні бути висвітлені молдовською (румунською).Недотримання вимог наказу вважатимуть дисциплінарним порушенням.