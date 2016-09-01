Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав винним майстра лісу Красноїльського лісництва ДП «СЛАП «Сторожинецький держспецлісгосп» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).



Встановлено, що з березня 2014 року по червень 2016 року підсудний неналежно виконував свої службові обов'язки, не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону лісу та допустив незаконну порубку 30 дерев, завдавши істотної шкоди державним інтересам на загальну суму понад 310 тис. грн.



За вчинення вказаного правопорушення суд призначив охоронцю природи покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням владних повноважень, строком на 1 рік 6 місяців.



Зважаючи на те, що засуджений свою вину визнав та підписав угоду з прокурором про визнання винуватості, на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 1 рік 6 місяців.







Прес-служба прокуратури Чернівецької області