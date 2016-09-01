25 вересня у Літньому театрі у Чернівцях відбудеться другий міжнародний фестиваль Народного танцю ім. Дарія Ластівки "LASTIVKA DANCE FEST". Метою фестивалю є відродження та збереження фольклорних, регіональних звичаїв і традицій, популяризація народного мистецтва, поєднання національного та духовної спадщини.
Організатори ставляю за мету виявити талановитих, яскравих виконавців, підвищити професійного рівня творчих колективів, керівників та учасників, познайомитися з новими тенденціями і напрямами в мистецтві та педагогіці через творчу роботу і майстер-класи провідних хореографів. В конкурсній програмі, за участю національних ансамблів народного, фольклорного танцю, зберуться творчі колективи з різних країн світу різного віку. Виконавці презентуватимуть різножанрові народні танці, що збереглися у їх побуті.
На відкриття Міжнародного фестивалю народного танцю будуть запрошені видатні корифеї народної хореографії. Головою журі фестивалю-конкурсу буде народний артист України, герой України, лауреат Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка, голова Національної хореографічної спілки України – Мирослав Вантух, ведучий заключного гала концерту - Василь Ілащук.
25 вересня о 10.00 у Літньому театрі відбудеться прес-конференція організаторів і учасників фестивалю.
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