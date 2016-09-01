Керівника управління культури у Чернівцях обиратимуть на відкритому конкурсі

Конкурс із заміщення вакантної посади начальника управління культури міської ради відбудеться 23 вересня. Кандидати на посаду публічно захищатимуть концепцію розвитку культури у місті Чернівці та складуть іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законодавчих та нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.



До участі у конкурсі подалися три претенденти:



· Юлія САФТЕНКО, 1980 року народження, уродженка м. Чернівці, за спеціальністю філолог, викладач української мови та літератури. Працювала кореспондентом, головним редактором новин, головним редактором ТОВ ТРК «ТВА», депутат Чернівецької міської ради УІІ скликання.



· Марина ТИМОФІЙЧУК-СТЕПАНОВА, 1987 року народження, уродженка м. Чернівці, за спеціальністю філолог, викладач української мови та літератури. Працювала асистентом режисера Чернівецької обласної телерадіокомпанії, начальником управління суспільних комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації, журналістом ТОВ « Медіа –кузня».



· Богдан ФЕДЧУК, 1978 року народження, уродженець м. Новоселиця Чернівецької області, за освітою психолог. Вісім років працював консультантом-психологом спеціалізованої служби психологічної допомоги «Телефон Довіри» Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



Засідання конкурсної комісії є відкритим, транслюється на сайті міської ради. Конкурсна комісія розпочинає роботу о 12.00 в Ратуші (каб. 202).