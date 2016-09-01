«ЗІР» – податковий порадник підприємців

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для якісного обслуговування платників податків та створення для них комфортних умов Державною фіскальною службою України на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua/) розміщені та функціонують ряд електронних сервісів.
Зокрема, «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (далі – «ЗІР») Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України – це «живий» інформаційний ресурс, яким можна скористатись у будь-який зручний час.
Інформація на цьому сервісі оновлюється щоденно та містить запитання-відповіді, письмові консультації, нормативні документи та інформаційні матеріали з питань оподаткування, митної справи та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.
За допомогою цього ресурсу платники податків мають можливість оперативно у будь-який час та у зручній формі ознайомитись із:
- відповідями на запитання, у тому числі, з якими найчастіше звертаються суб’єкти господарювання та громадяни до ДФС, у розділах «Актуальні запитання», «Запитання-відповіді з Бази знань» та «Письмові консультації»;
- нормативно-правовими, розпорядчими документами та іншою довідковою інформацією, термінами подання звітності та сплати податків і зборів у розділах «Нормативні та інформаційні документи», «Останні зміни в законодавстві», «Необхідно знати».
Крім того, розділ «Інтерактивна мапа» дозволяє користуватися можливістю покрокового пошуку інформації за напрямами «Митна справа», «Єдиний соціальний внесок» та «ПДФО».
Також сервіс «ЗІР» містить розділ «Контакт-центр ДФС», який надає можливість користувачам ресурсу ознайомитись з інформацією про порядок отримання громадянами та бізнесом консультацій, інших інформаційних послуг за телефонними номерами 0-800-501-007 і (044)-454-16-13 у режимі онлайн та порядку відправки електронних листів в Інформаційно-довідковий департамент ДФС.
Звертаємо увагу, що для зручності платників податків у «ЗІР» з липня поточного року запроваджено новий розділ «Ставки податків і зборів», де можна оперативно у будь-який час та зручній формі ознайомитись зі ставками загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з інформацією щодо оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ