Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:58
20 вересня

Чернівецьким виробникам повернули понад 38 мільйонів ПДВ

11:57
20 вересня

«ЗІР» – податковий порадник підприємців

11:56
20 вересня

Алкогольну-тютюнову звітність можна подати через "Електронний кабінет платника податку"

11:27
20 вересня

Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

11:13
20 вересня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС повідомляє!

11:11
20 вересня

«Підакцизним» порушникам податківці нарахували штрафів на понад 700 тис. грн.

11:10
20 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

11:09
20 вересня

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадків порушення митних правил

10:51
20 вересня

Буковинські прикордонники затримали спритного румуна, який нафарширував цигарками своє авто

17:10
19 вересня

У Чернівецькій області на хабарі затримали поліцейського

17:00
19 вересня

На Буковині призвали лише 35% контрактників

14:33
19 вересня

Найбезпечніше місто в Україні - Чернівці

13:00
19 вересня

Віце-консул США їде до Чернівців

12:36
19 вересня

Цього року чернівецькі податківці розглянули 2403 звернення громадян

12:35
19 вересня

Для єдинників немає обмежень у кількості видів діяльності

12:33
19 вересня

Єдинники сплачують ЄСВ незалежно від отриманого доходу

12:30
19 вересня

Зовнішня торгівля товарами області

11:49
19 вересня

Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

11:30
19 вересня

Довідку про доходи можна отримати в режимі он-лайн

11:30
19 вересня

За радіочастоти бюджет отримав 160 тис. грн. ренти

11:29
19 вересня

Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

11:26
19 вересня

15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

10:59
19 вересня

21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

10:57
19 вересня

Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

10:55
19 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випадків порушення митних правил

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Куліш ходить ПавлюкомУ Чернівцях водії маршруток наражають пасажирів на небе ...Чоловік, який відібрав посвідчення у інспектора, не пра ...Теми дня ТВА четвер, 15.09.2016Сутичка у центрі Чернівців: чоловік, що назвався праців ...У Москві вбили лідера "Оплоту" ЖилінаПсихічнохворий чоловік хотів викрасти з садочка малоліт ...У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідн ...Чернівецькі газівники виставляють споживачам борги, яки ...Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у ...Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок черн ...У підприємців знову намагаються «видурити» грошіПодатківці продовжують інформаційні рейди ринками Черні ...Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 1220 вересня об 11.00.
Що, Де, Коли
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 12.00
в Ратуші (каб.202) відбудеться презентація творчого конкурсу ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці, який проходитиме з 27 вересня по 1 жовтня 2016 р. у нашому місті в рамках Міжнародного студентського архітектурного конкурсу та 25-го огляду – конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України.
20 вересня о 14:00
в конференц-залі ОДА відбудеться засідання комісії з питань охорони здоров'я, соцзахисту, проблем АТО.

20 вересня о 16.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які беруть участь в АТО.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
24 вересня о 12.00
За ініціативи волонтерських організацій, з нагоди Міжнародного дня глухих на Центральній площі міста відбудеться флешмоб під назвою "Мовою жестів".
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

20 вересня о 12.00

Сьогодні, 12:00 / Коментарів: 0
в Ратуші (каб.202) відбудеться презентація творчого конкурсу ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці, який проходитиме з 27 вересня по 1 жовтня 2016 р. у нашому місті в рамках Міжнародного студентського архітектурного конкурсу та 25-го огляду – конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Творчий конкурс ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища Чернівців приурочено до Дня міста.
Конкурсантам запропоновано для розробки різні міські локації.
Очолює журі конкурсу міський голова Олексій Каспрук.
Презентують конкурс декан факультету архітектури , будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю.Федьковича Ігор Фодчук, доцент кафедри архітектури Ірина Коротун, головний архітектор міста Наталія Хілько,
начальник відділу охорони культурної спадщини Олена Пушкова
СХОЖІ НОВИНИ:
«Міські перспективи» - очима студентів-архітекторівФакультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ...Благоустрій у сквері біля університету наведуть за проектом львівських архі ...Три кращих проектів відновленої Пієти у Чернівцях визначеніЮних чернівчан закликають до створення дитячого прапора міста
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"