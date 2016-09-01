Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

Що, Де, Коли

в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.

Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи» , в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості

за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.

в Ратуші (каб.202) відбудеться презентація творчого конкурсу ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці , який проходитиме з 27 вересня по 1 жовтня 2016 р. у нашому місті в рамках Міжнародного студентського архітектурного конкурсу та 25-го огляду – конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України.



в конференц-залі ОДА відбудеться засідання комісії з питань охорони здоров'я, соцзахисту, проблем АТО .





у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які беруть участь в АТО .

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home» .

у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».