Як розповіла начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук, цього року у 85-ти суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами виявлено порушення. Загальна сума штрафних та фінансових санкцій склала 712,3 тис. грн. Найбільша сума штрафної санкції наразі складає 162,9 тис. грн., яку підприємству доведеться сплатити за порушення готівкових розрахунків за підакцизні товари.
Фахівцями Чернівецької ОДПІ було виявлено 8 фактів роздрібної торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензій. Штрафна санкція за таке порушення складає 17,0 тис. грн.
«Прикро, але в нашому місті ще є випадки продажу товарів підакцизної групи підліткам. Цього року встановлено 5 подібних порушень. Відповідно до статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особам, що не досягла 18 років, карається штрафом у розмірі від 510 до 1700 гривень штрафу. Крім того, статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначено відповідальність суб'єктів господарювання та безпосередньо продавців, які продають алкоголь чи тютюн особам, що не досягли 18-річного віку. До таких суб’єктів застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у сумі 6800 гривень. Окрім фінансової відповідальності, за порушення законодавства на порушника чекає анулювання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами»,- нагадала посадовець.
Виявляють податківці й порушення граничних цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. На цьому «погоріли» близько 30-ти підприємців.
«Однак, ми не ставимо за мету застосовувати заходи фіскального впливу. Адже громадський контроль може бути досить ефективним для наповнення бюджету. Наша аналітика переконує, що сума отриманого бюджетом роздрібного акцизу безпосередньо залежить від рівня легалізації діяльності з реалізації підакцизної продукції», - зазначила Людмила Василівна.
Просимо громадян повідомляти про порушників у сфері реалізації підакцизних товарів, адже більшість із них фіксується саме завдяки небайдужості чернівчан. Письмове звернення можна надіслати за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ