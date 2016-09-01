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Новини
11:27
20 вересня

Частина вулиць у Чернівцях буде без світла до кінця місяця

11:13
20 вересня

Чернівецький міський відділ Управління ДСНС повідомляє!

11:11
20 вересня

«Підакцизним» порушникам податківці нарахували штрафів на понад 700 тис. грн.

11:10
20 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

11:09
20 вересня

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 9 випадків порушення митних правил

10:51
20 вересня

Буковинські прикордонники затримали спритного румуна, який нафарширував цигарками своє авто

17:10
19 вересня

У Чернівецькій області на хабарі затримали поліцейського

17:00
19 вересня

На Буковині призвали лише 35% контрактників

14:33
19 вересня

Найбезпечніше місто в Україні - Чернівці

13:00
19 вересня

Віце-консул США їде до Чернівців

12:36
19 вересня

Цього року чернівецькі податківці розглянули 2403 звернення громадян

12:35
19 вересня

Для єдинників немає обмежень у кількості видів діяльності

12:33
19 вересня

Єдинники сплачують ЄСВ незалежно від отриманого доходу

12:30
19 вересня

Зовнішня торгівля товарами області

11:49
19 вересня

Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

11:30
19 вересня

Довідку про доходи можна отримати в режимі он-лайн

11:30
19 вересня

За радіочастоти бюджет отримав 160 тис. грн. ренти

11:29
19 вересня

Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

11:26
19 вересня

15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

10:59
19 вересня

21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

10:57
19 вересня

Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

10:55
19 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випадків порушення митних правил

19:10
16 вересня

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

18:59
16 вересня

Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

18:48
16 вересня

Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
19.вересня о 13:00
Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу

за адресою вул. О. Кобилянської 32
19 вересня, о 15.00
В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту
праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.
19 вересня о 16.50
В кінотеатрі "Чернівці" відбудеться показ фільму "Материнське поле".
Організатори і автори фільму запршують журналістів та чернівчан на
перегляд. Вхід безкоштовний.
20 вересня о 20.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб.№418) відбудеться прес-конференція Координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які беруть участь в АТО.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

Сьогодні, 11:10 / Коментарів: 0
Платники податків, які навчаються за кордоном, права на податкову знижку у частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь закордонних закладів освіти, не мають.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що згідно з підпунктом 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.
Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень, у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року, що у 2015 році складала 1710 грн. (1218 грн. х 1,4 = 1705 грн.).
Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту –фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті (підпункт 166.4.1 п.166.4 ст.166 Кодексу).
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 ст.164 Кодексу (підпункт 166.4.2 п.166.4 ст.166 Кодексу).
Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування; платників податків та зборів; їх права та обов’язки; компетенцію контролюючих органів; повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пункт 1.1 ст.1 Кодексу).
Враховуючи вищевикладене, платник податків, який навчається у декількох навчальних закладах України, за умови виконання усіх умов, передбачених Кодексом, має право скористатися податковою знижкою на навчання.
Докладніше - у підкатегорії 103.06.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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