Українці обрали найкраще місто країни - ЧЕРНІВЦІ

Найбільший в Україні сервіс оголошень OLX провів опитування серед своїх користувачів та визначив найбезпечніший обласний центр України.
Про це пише 24tv.ua.
Оцінювали 26 міст країни за десятьма критеріями, серед яких рівень безпеки, чистота, зручність та доступність, забрудненість навколишнього середовища, рівень розвитку транспортної і торговельної інфраструктур, наявність спортивних майданчиків і залів, місць для відпочинку й прогулянок із дітьми, якість роботи комунальних служб і умовна "доброзичливість" жителів. Респонденти виставляли бали від одного до семи.
Найбезпечнішим із 26 регіональних центрів України виявилися Чернівці. За оцінками інтернет-користувачів, місто набрало 5,5 бала із 7 можливих. Місцеві мешканці зазначали, що не бояться виходити з дому ввечері.
У трійці переможців за критерієм "безпечність" також Луцьк (5,3 бала) і Вінниця (5,2 бала). У десятку увійшли міста Західної і Центральної України: Тернопіль (5,1 бала), Хмельницький (5,1), Івано-Франківськ (5,0) і Ужгород (5,0). Далі розташувалися Львів (4,9), Рівне (4,9) і єдиний представник півночі — Чернігів (4,8).
Найгірші оцінки з безпеки отримали Донецьк і Луганськ (по 3,9 бала). Українці також поставили низькі бали промисловим гігантам Дніпру й Запоріжжю, а також південним обласним центрам — Миколаєву, Одесі й Херсону. І південні, і східні регіони традиційно вважаються небезпечнішими через високі показники злочинності.
Київ, на думку опитаних, не належить до безпечних українських міст.
Столиця з показником 4,4 бала посідає місце лише трішки вище за південно-східні міста. І це не лише суб'єктивна оцінка українських користувачів інтернету: автори міжнародного дослідження Quality of Living Survey, які оцінюють міста світу за 39 критеріями, розташували Київ на 189-му місці серед 230 учасників рейтингу.
Друге за кількістю жителів місто країни — Харків — отримало трішки більше, 4,7 бала. Із п'яти українських міст із населенням більше або близько мільйона, він виявився найбезпечнішим, обійшовши й Одесу, і Дніпро, які отримали по 4,2 бала.
Однією з характерних критеріїв безпеки життя у містах серед опитаних стала наявність потенційно небезпечних людей на вулицях і в закладах відпочинку. Інші підстави для невдоволення — відсутність культури у водіїв, нехтування правилами дорожнього руху, брак вуличного освітлення і недостатня кількість правоохоронців на вулицях міст. Утім, жодне з українських міст не набрало критично низьких балів.
Як повідомляв "Знай.ua", Київ обігнав Лондон і Лос-Анжелес за красою краєвидів.
Автор матеріалу: Надія Гейчук