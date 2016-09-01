У Москві вбили лідера "Оплоту" Жиліна

Під час перестрілки в ресторані елітного селища Горки-2 в Підмосков'ї був вбитий Євген Жилін, - очільник терористичної організації "Оплот", що була створена в Україні у 2010 році
Про це повідомляє "Интерфакс-Россия" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Сьогодні ввечері в ресторані "Ветерок", розташованому в селищі "Горки-2" на Рубльово-Успенському шосе в Підмосков'ї, невідомий злочинець зробив декілька пострілів з пістолета в двох відвідувачів, після чого зник", - повідомив співрозмовник агентства.
За його словами, від отриманих ран помер 40-річний засновник терористичного руху "Громадський оплот" Євген Жилін.
За попередніми даними, вбивця чекав на своїх жертв за столиком в ресторані і відкрив вогонь, як тільки ті зайшли в заклад. Після вбивства він зник на автомобілі з водієм за кермом. Автівка чекала його біля ресторану.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Угруповання "Оплот", створене колишнім співробітником УБОЗ Євгеном Жиліним в 2010 році, брало участь в антимайдані, зіткненнях з учасниками Майдану в лютому 2014 року на боці Беркута, в квітні того ж року брало участь у захопленні адміністративних будівель в Донецьку, а потім в боях проти військовослужбовців ЗСУ.
У лютому Печерський районний суд Києва заочно заарештував Жиліна. Він підозрювався в незаконному викраденні людей, фінансуванні тероризму, пограбуванні, погрозах вбивства.