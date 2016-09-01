На Буковині призвали лише 35% контрактників

165 контрактників взяли на службу в чернівецькому військкоматі, це більше 35% від плану в другому півріччі. Комісари кажуть, до кінця вересня сподіваються ще запросити на контрактну службу 100 чоловік.
Поки що більшість нових контрактників – це демобілізовані учасники Антитерористичної операції. Солдати-сержанти у військових частинах отримують при укладанні контракту 9 тисяч гривень, офіцери - 11 тисяч гривень. Окрім цього, Сторожинецька районна рада вирішили платити кожному контрактнику по 5 тисяч гривень додатково, повідомив обласний військовий комісар Володимир Шведюк.
Джерело: acc