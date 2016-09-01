На Буковині призвали лише 35% контрактників

Що, Де, Коли

в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.

Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу



за адресою вул. О. Кобилянської 32

В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту

праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.

В кінотеатрі "Чернівці" відбудеться показ фільму "Материнське поле".

Організатори і автори фільму запршують журналістів та чернівчан на

перегляд. Вхід безкоштовний.

Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи» , в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості

за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home» .