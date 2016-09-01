Найбезпечнішим із 26 регіональних центрів України виявилися Чернівці

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Зовнішня торгівля товарами області

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Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

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За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

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18:48
16 вересня

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
19.вересня о 13:00
Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу

за адресою вул. О. Кобилянської 32
19 вересня, о 15.00
В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту
праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.
19 вересня о 16.50
В кінотеатрі "Чернівці" відбудеться показ фільму "Материнське поле".
Організатори і автори фільму запршують журналістів та чернівчан на
перегляд. Вхід безкоштовний.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Найбезпечнішим із 26 регіональних центрів України виявилися Чернівці

Сьогодні, 14:33 / Коментарів: 0
Найбільший в Україні сервіс оголошень визначив «ідеальне місто». Аналітики опитали користувачів про якість життя у їхніх населених пунктах. Усього оцінили 26 міст країни за десятьма критеріями. Респонденти виставляли бали від одного до семи, оцінюючи свої міста щодо безпеки, чистоти, зручності й доступності.



Серед критеріїв також були рівень забрудненості навколишнього середовища, рівень розвитку транспортної і торговельної інфраструктур, наявність спортивних майданчиків і залів, місць для відпочинку й прогулянок із дітьми, якість роботи комунальних служб і умовна «доброзичливість» жителів. Складений у підсумку рейтинг демонструє «голос народу», адже представлені подібні списки укладають фахівці — економісти, урбаністи чи соціологи.



Найбезпечнішим із 26 регіональних центрів України виявилися Чернівці. За оцінками інтернет-користувачів, адміністративний центр набрав 5,5 бала із 7 можливих. Серед іншого місцеві мешканці зазначали, що не бояться виходити з дому ввечері. У трійці переможців за критерієм «Безпечність» також Луцьк (5,3 бала) і Вінниця (5,2 бала).



Загалом у чільній десятці опинилися міста Західної і Центральної України: за лідерами йдуть Тернопіль (5,1 бала), Хмельницький (5,1), Івано-Франківськ (5,0) і Ужгород (5,0). Далі розташувалися Львів (4,9), Рівне (4,9) і єдиний представник півночі — Чернігів (4,8).



Найгірші оцінки з безпеки з об’єктивних причин отримали Донецьк і Луганськ (по 3,9 бала). Окрім них, українці поставили низькі бали промисловим гігантам Дніпру й Запоріжжю, а також південним обласним центрам — Миколаєву, Одесі й Херсону. Така ситуація характерна для різних рейтингів якості життя в українських містах. І південні, і східні регіони традиційно вважаються небезпечнішими через високі показники злочинності.



Київ, на думку опитаних, не належить до безпечних українських міст. Столиця з показником 4,4 бала посідає місце лише трішки вище за південно-східні міста. І це не лише суб’єктивна оцінка українських користувачів інтернету: автори міжнародного дослідження Quality of Living Survey, які оцінюють міста світу за 39 критеріями, розташували Київ на 189-му місці серед 230 учасників рейтингу.



Друге за кількістю жителів місто країни — Харків — отримало трішки більше, 4,7 бала. Із п’яти українських міст із населенням більше або близько мільйона, він виявився найбезпечнішим, обійшовши й Одесу, і Дніпро, які отримали по 4,2 бала. Варто зазначити, що жителі великих міст, як правило, критичніше відгукуються про інфраструктуру і якість життя, при цьому висуваючи до них і вищі вимоги.



Однією з характерних критеріїв безпеки життя у містах серед опитаних стала наявність потенційно небезпечних людей на вулицях і в закладах відпочинку. І в Одесі, і в Києві, і в Херсоні нарікають на «нетверезих у барах», «агресивних людей із алкоголем». Інші підстави для невдоволення — відсутність культури у водіїв, нехтування правилами дорожнього руху, брак вуличного освітлення і недостатня кількість правоохоронців на вулицях міст. Утім, жодне з українських міст не набрало критично низьких балів.

Oksana Vengrovska
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