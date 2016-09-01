Віце-консул США їде до Чернівців

Віце-консул Сполучених Штатів Америки Нік Стокс відвідає Чернівці та виступить з презентацією про диверсифікаційні візи та проблеми візового шахрайства. Зустріч з усіма зацікавленими відбудеться 21 вересня 2016 року, в інформаційному центрі «Вікно в Америку» при Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка, за адресою вул. О. Кобилянської 47, о 10:00.
У ході презентації пан Стокс пояснить процес отримання диверсифікаційних віз США. Він зупиниться на основних етапах процесу та пояснить що потрібно зробити, щоб процес отримання візи був чітким, прозорим, без необхідності сплати додаткових коштів. Пан Стокс також розповість про проблему візового шахрайства, а також про агенції, які пропонують послуги у проходженні процесу отримання віз США, а також так звану «допомогу» у виграші Грін Карти.
Пан Стокс також матиме змогу відповісти на інші питання, пов’язані з існуючими процедурами отримання диверсифікаційних віз США.