Цього року чернівецькі податківці розглянули 2403 звернення громадян

Упродовж восьми місяців цого року до Чернівецької ОДПІ цього року надійшло 2403 письмові звернення від громадян, в т.ч. 62 заяви та 2341 заява, за якими передбачено надання інформації (довідок) згідно з законодавчими та нормативними актами. У порівнянні з минулим роком кількість звернень збільшилась на третину (упродовж січня – серпня 2015 року чернівецькими податківцями було розглянуто 1645 звернень).
Традиційно найбільший попит був на довідки про доходи. Так, протягом восьми місяців цього року чернівчани отримали 2068 довідок про доходи, тоді як у минулому році бажаючих дізнатись про доходи було на 647 менше.
Право на звернення є одним з найважливіших прав громадян, яке спрямоване на їх конституційний захист та зміцнення законності і правопорядку.
Цим правом активно користуються чернівчани.
Упродовж восьми місяців 2016 року до Чернівецької ОДПІ надійшло 62 письмових звернення, з яких 53 письмові звернення, або 85 відсотків - із пропозиціями провести перевірку діяльності суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців, а також заяви щодо можливого ухилення від сплати податків. Усі звернення розглянуті своєчасно та в повному обсязі.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ