Для єдинників немає обмежень у кількості видів діяльності

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Податковим кодексом не передбачено обмежень для фізосіб-підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку
Згідно з пп. 5 п. 298.3 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р.№457.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності (п. 299.7 ПКУ).
Отже, на підставі поданої фізособою-підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому ПКУ не передбачено обмежень для фізичних осіб - підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.
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Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ