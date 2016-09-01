Єдинники сплачують ЄСВ незалежно від отриманого доходу

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку єдиний внесок нараховується у розмірі 22% на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
З 01.05.2016 року мінімальна заробітна плата складає 1450 грн. Тобто, мінімальний страховий внесок на період травень-листопад дорівнює: 1450*0,22 = 319 грн за місяць.
Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають фізичні особи - підприємці платники єдиного податку за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Таким чином, фізичні особи - підприємці платники єдиного податку сплачують єдиний внесок за періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні.
Більш детально із цим роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 301.04.02).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ