Зовнішня торгівля товарами області

Обсяг експорту товарів області у січні–липні п.р. становив 58,6 млн.дол.США, імпорту – 48,4 млн.дол.США. Порівняно з січнем–липнем минулого року обсяг експорту зменшився на 8,5%, імпорту – зріс на 18,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 10,2 млн.дол.США.
Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 81 країни світу.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС становила 59,4% від загального обсягу експорту, імпорту з цих країн – 55,8% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії (23,3% від загального обсягу експорту), Німеччини (11,5%), Білорусі (8,7%) та Польщі (7,4%).
Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини (15,4% від загального обсягу завезених у область товарів), Польщі (14,6%), Румунії (13,2%) та Китаю – (11,7%).
Товарна структура експорту у січні–липні п.р. була представлена переважно поставками деревини і виробів з деревини (27,6% від загального обсягу експортованих товарів), текстильних матеріалів та текстильних виробів (16,7%), продуктів рослинного походження (14,5%), машин, обладнання та механізмів (11,6%) і меблів (10,9%).
У структурі імпорту найбільшу питому вагу складали текстильні матеріали та текстильні вироби (33,4% від загального обсягу імпортованих товарів), недорогоцінні метали та вироби з них (15,4%), машини, обладнання та механізми (13,8%), деревина і вироби з деревини (7,8%) та полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (5,0%).
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ