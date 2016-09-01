Бути українцем

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Новини
13:00
19 вересня

Віце-консул США їде до Чернівців

12:36
19 вересня

Цього року чернівецькі податківці розглянули 2403 звернення громадян

12:35
19 вересня

Для єдинників немає обмежень у кількості видів діяльності

12:33
19 вересня

Єдинники сплачують ЄСВ незалежно від отриманого доходу

12:30
19 вересня

Зовнішня торгівля товарами області

11:49
19 вересня

Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

11:30
19 вересня

Довідку про доходи можна отримати в режимі он-лайн

11:30
19 вересня

За радіочастоти бюджет отримав 160 тис. грн. ренти

11:29
19 вересня

Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

11:26
19 вересня

15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

10:59
19 вересня

21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

10:57
19 вересня

Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

10:55
19 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випадків порушення митних правил

19:10
16 вересня

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

18:59
16 вересня

Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

18:48
16 вересня

Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
19.вересня о 13:00
Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу

за адресою вул. О. Кобилянської 32
19 вересня, о 15.00
В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту
праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.
19 вересня о 16.50
В кінотеатрі "Чернівці" відбудеться показ фільму "Материнське поле".
Організатори і автори фільму запршують журналістів та чернівчан на
перегляд. Вхід безкоштовний.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Бути українцем

Сьогодні, 11:49 / Коментарів: 0
Бути українцемВідзначаємо 25-ліття Незалежності Української Держави. З одного боку – оглядаємося на ті роки чи навіть ще далі, а з іншого – цікавимося нашим майбутнім.
Минулі десятиліття і століття дають нагоду замислитися не над одним питанням, а погляд у майбутнє ще більш актуальний, бо небезпідставно постає перед нами запитання: як нам бути в нових обставинах?
Що, властиво, важливо для нас у всіх цих роздумах? Коротко кажучи, ми міркуємо, як бути українцем.

Наш народ за більше ніж тисячу років переживав різні періоди. Були часи могутності нашої держави. Були часи позитивного співжиття з нашими литовськими сусідами. Були також століття, коли українці жили під володінням інших, не цілком прихильних до нас народів.
А все ж таки ми не переставали бути українцями, синами і доньками свого народу, навіть коли нам забороняли говорити рідною мовою чи коли треба було боротися за право існування взагалі. Цей факт, що ми не переставали бути собою навіть у дуже прикрих обставинах, може викликати захоплення, ба більше –гордість.
Роки незалежності України − це благословенний час після довгого періоду поневолення. Спадщина того поневолення залишила погані сліди на останніх двадцяти п’яти роках.
З одного боку, у ту чверть століття відбулося багато гарного, приємного. У наших руках − синьо-жовтий прапор. Він майорить також на наших будівлях, прикрашає їх разом із рідним гербом і тризубом. І ще було багато чого доброго і цього не можна заперечувати.
Та, з іншого боку, було й багато такого, що аж ніяк не прикрашає минулих років. Не буду перечислювати всього негативного, бо порядний громадянин і так це знає. Уже різні суспільні рухи у формі майданів чітко вказують на потребу, щоб народ опам’ятався.
Це гострі слова, але, на жаль, багато того, що відбувається в нашому суспільстві в різних ділянках, потребує чіткого усвідомлення, хто ми і якими повинні бути, щоб не заперечувати здобутків предків і водночас не руйнувати надії на можливість подібного (а може, й кращого) до світлих періодів історії українського народу.
На думку автора цих рядків, − та, напевно, і багатьох інших людей, − є два елементи, на які повинні звернути увагу всі, кому лежить на серці справжнє добро народу, що заселяє українські землі. Один із цих елементів – це свідомість, що ми є українці. Це видається таким самозрозумілим, що не один читач, напевно, знизає плечима і спитає: про що тут мова? Постараймося глибше над цим поміркувати.
Людина приходить на світ, одержує дар життя через своїх батька і матір. Серед мільйонів людей тільки супроти одної пари, одного чоловіка і одної жінки, наших батька і матері, у нас особливе ставлення. Коли наш Небесний Учитель нагадує нам, що маємо любити всіх людей, Він аж ніяк не заперечує одної із десяти заповідей: шануй отця і матір. Також у Євангелії читаємо, як Ісус Христос картає фарисеїв, які відмовляються належно ставитися до своїх батьків (пор. Мр. 7, 10−12).
Від слова "батьки" походить слово "батьківщина", яке має подвійне значення: те, що ми одержуємо у спадку від наших батька і матері, і наш особливий зв’язок із певним народом, – тим народом, членами котрого ми народилися. Це дуже важливе значення цього слова, бо як ми не вибирали батьків, а з Божої волі їх одержали, так і народ, що в ньому ми народилися, вибраний не нами, а Богом.
Отже, нас стосунок до народу є не принагідним, залежним від нас, а призначений нам Богом. І як з Божої волі ми маємо шанувати тих, через кого одержали дар життя, так і маємо шанувати народ, членами якого ми народилися. Уважний читач розуміє, що це означає.
Хочемо, проте, звернути увагу на один нюанс, якого, на жаль, часто недобачаємо, або на який не звертаємо уваги, або який представляємо в популістському форматі.
Повсюдно у промовах наших політичних діячів звучить фраза "Любімо Україну!"
Такий милозвучний вислів часто прикриває певну неточність. У чому вона полягає? Сама вказівка на державу відвертає увагу від її громадян. Ведемо ось до чого: чи відчуваєте якусь різницю між "любіть Україну" і "любіть українців"?
Чи ви колись звертали увагу на формулювання четвертої Божої заповіді, яка каже не просто "шануй батька і матір", а "шануй батька свого і матір свою". Так само і нам треба казати про всіх, з ким ми зв’язані з волі Божої, тобто про братів і сестер, синів і дочок того самого народу, що і ви.
У нашій державі зареєстровано понад двісті політичних партій. З огляду на такий реєстр можна подумати, що є понад двісті способів любити Україну. Бо навіщо було створювати стільки партій, якби між ними не було різниці? Цілком інакше звучить це все, коли скажемо, що всі громадяни України повинні любити своїх співгромадянам, тобто хотіти чинити добро.
Підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що бути громадянином України - означає любити українців, усвідомлювати, хто ми є і хто разом із нами творить цей народ.
Що означає любити українців? Поясню від супротивного. Ми є свідками того, як наш великий народ на дуже багатій землі далеко не такий могутній, яким повинен бути.
Причина зрозуміла. Багато синів і дочок нашого народу, особливо тих, які посідають керівні посади і несуть більшу відповідальність від інших громадян, дбають набагато більше про власну користь і вигоду, ніж про загальне благо народу.
Разючі приклади такої поведінки – це нездатність спілкуватися, щоб зрозуміти одне одного, нездатність здійснити справжні реформи та нездатність подолати корупцію.
Справжня свобода, справжня державна незалежність можуть існувати тільки там, де існує нормальне співвідношення між усіма. А це співвідношення встановлюємо тоді, коли в особистому, родинному, громадському та політичному житті плекаємо духовні цінності.
Пошана до самого себе як до Богом обдарованого суб’єкта, пошана до всіх співвітчизників, які так само обдаровані, як і ми, щире бажання ставитися до всіх у правді й справедливості, щире бажання спільними силами шукати розв’язок, допомагати кожному, хто в потребі, думати категоріями загального добра, бути готовими пожертвувати собою, якщо це на благо наших братів і сестер.
Цей узагальнений список. Над кожним пунктом і над всіма разом повинні замислитися кожний син і кожна дочка нашого народу та в міру своїх сил їх щиросердечно виконувати.
Якщо наше родинне та національне походження від нас не залежне, а дане Богом, то виконання в нашому особистому та суспільному житті певних речей залежить від нас самих.
Шановні читачі, автор цих рядків старався дещо пояснити у відповідь на два питання: хто ми є і якими ми повинні бути. Його щире прохання до кожного з вас: погляньте на себе та довкола себе, будьте собою і спільно будуймо нашу хату – Українську Державу та збережімо її справді рідною і незалежною.
+Любомир

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