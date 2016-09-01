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13:00
19 вересня

Віце-консул США їде до Чернівців

12:36
19 вересня

Цього року чернівецькі податківці розглянули 2403 звернення громадян

12:35
19 вересня

Для єдинників немає обмежень у кількості видів діяльності

12:33
19 вересня

Єдинники сплачують ЄСВ незалежно від отриманого доходу

12:30
19 вересня

Зовнішня торгівля товарами області

11:49
19 вересня

Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

11:30
19 вересня

Довідку про доходи можна отримати в режимі он-лайн

11:30
19 вересня

За радіочастоти бюджет отримав 160 тис. грн. ренти

11:29
19 вересня

Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

11:26
19 вересня

15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

10:59
19 вересня

21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

10:57
19 вересня

Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

10:55
19 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випадків порушення митних правил

19:10
16 вересня

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

18:59
16 вересня

Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

18:48
16 вересня

Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
19.вересня о 13:00
Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу

за адресою вул. О. Кобилянської 32
19 вересня, о 15.00
В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту
праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.
19 вересня о 16.50
В кінотеатрі "Чернівці" відбудеться показ фільму "Материнське поле".
Організатори і автори фільму запршують журналістів та чернівчан на
перегляд. Вхід безкоштовний.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

Сьогодні, 11:49 / Коментарів: 0
«Материнське поле» - це відео-розповідь про безмежну відданість землі і повагу до людей, лідерські та менеджерські здібності, уміння долати будь-які труднощі і рухатися далі, прихильність сімейним цінностям і вміння впроваджувати передове — це далеко не повний перелік якостей характеру Віри Найдьонової, беззмінного керівника ДП ДГ «Асканійське» протягом 30 років. Ще за життя вона стала легендою, зумівши перетворити руїни в процвітаюче господарство, створивши умови жити гідним життям для тисяч жителів регіону.
Основна мета проекту — донести до глядацької аудиторії соціальну значимість аграрної професії на прикладі реальної історії жінки-аграрія, хранительки та матері своїх полів.
Презентація фільму запланована на 9 вересня 2016 року у місті Києві, а також у 17-ти містах України «автопробігом» за підтримки Porsche Україна, офіційного дистрибьютора Volkswagen Ukraine.
В рамках показу фільму «Материнське поле» буде проводитися персональна фотовиставка «Заповідна природа таврійського краю»
Віктора Гавриленка - директора Біосферного заповідника «Асканія-Нова імені Ф.Е.Фальц-Фейна НААН України, Почесного професора Дніпропетровського державного аграрно-економічного та Херсонського аграрного університетів, Заслуженого природоохоронця України, члена Національної спілки фотохудожників України.
В рамках показу фільму буде проводитися благодіна акція, а саме збір коштів на встановлення пам’ятника Герою України Вірі Найдьоновій у ії рідному селі Заозерне Каховського району Херсонської області.
Перелік міст показу фільму:
9.09 – Київ, кінотеатр «Київська Русь», 12.09 – Житомир, 13.09 – Рівне, кінотеатр «Україна», 14.09 – Луцьк, 15.09 – Львів, 16.09 – Тернопіль, 17.09 - Івано-Франківськ, 19.09 – Чернівці, 20.09 – Хмельницький, 21.09 – Вінниця, 22.09 – Одеса, 23.09 – Миколаїв, 24.09 - Херсон, 26.09 – Запоріжжя, 27.09 – Дніпро, 28.09 – Харків
Проект створений за підтримки:
НААН (Національна академія аграрних наук), ІЗЗ (Інституту зрошуваного землеробства НААН) , науково-виробнича компанія «Driada», агрокорпорації «Степова».
Над фільмом працювали:
Продюсер та режисер — Олександр Пушкін
Сценарій — Олександр Сурков
Оператори — Ігор Цвигуненко та Олексій Аль-Ватар
Режисер монтажу — Ольга Жантлєєва
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