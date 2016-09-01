Сьогодні у Чернівцях показ фільму «Материнське поле»

«Материнське поле» - це відео-розповідь про безмежну відданість землі і повагу до людей, лідерські та менеджерські здібності, уміння долати будь-які труднощі і рухатися далі, прихильність сімейним цінностям і вміння впроваджувати передове — це далеко не повний перелік якостей характеру Віри Найдьонової, беззмінного керівника ДП ДГ «Асканійське» протягом 30 років. Ще за життя вона стала легендою, зумівши перетворити руїни в процвітаюче господарство, створивши умови жити гідним життям для тисяч жителів регіону.
Основна мета проекту — донести до глядацької аудиторії соціальну значимість аграрної професії на прикладі реальної історії жінки-аграрія, хранительки та матері своїх полів.
Презентація фільму запланована на 9 вересня 2016 року у місті Києві, а також у 17-ти містах України «автопробігом» за підтримки Porsche Україна, офіційного дистрибьютора Volkswagen Ukraine.
В рамках показу фільму «Материнське поле» буде проводитися персональна фотовиставка «Заповідна природа таврійського краю»
Віктора Гавриленка - директора Біосферного заповідника «Асканія-Нова імені Ф.Е.Фальц-Фейна НААН України, Почесного професора Дніпропетровського державного аграрно-економічного та Херсонського аграрного університетів, Заслуженого природоохоронця України, члена Національної спілки фотохудожників України.
В рамках показу фільму буде проводитися благодіна акція, а саме збір коштів на встановлення пам’ятника Герою України Вірі Найдьоновій у ії рідному селі Заозерне Каховського району Херсонської області.
Перелік міст показу фільму:
9.09 – Київ, кінотеатр «Київська Русь», 12.09 – Житомир, 13.09 – Рівне, кінотеатр «Україна», 14.09 – Луцьк, 15.09 – Львів, 16.09 – Тернопіль, 17.09 - Івано-Франківськ, 19.09 – Чернівці, 20.09 – Хмельницький, 21.09 – Вінниця, 22.09 – Одеса, 23.09 – Миколаїв, 24.09 - Херсон, 26.09 – Запоріжжя, 27.09 – Дніпро, 28.09 – Харків
Проект створений за підтримки:
НААН (Національна академія аграрних наук), ІЗЗ (Інституту зрошуваного землеробства НААН) , науково-виробнича компанія «Driada», агрокорпорації «Степова».
Над фільмом працювали:
Продюсер та режисер — Олександр Пушкін
Сценарій — Олександр Сурков
Оператори — Ігор Цвигуненко та Олексій Аль-Ватар
Режисер монтажу — Ольга Жантлєєва