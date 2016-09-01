Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

Упродовж восьми місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 22,8 млн. грн. (до державної скарбниці – 7,2 млн. грн., до місцевої – 15,6 млн. грн.), що на 8,0 млн. грн., або на 35 відсотків більше, ніж минулого року.
У серпні платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 4,2 млн. грн. податкових боргів, що утричі перевищує минулорічні показники (у серпні 2015-го чернівецькі платники погасили 1,3 млн. грн. боргів до зведеного бюджету).
Цього року боржникам було направлено 536 податкових вимог, 69 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 20,0 млн. грн.
В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,1 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам, що своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих зобов’язань упереджує застосування до боржників заходів примусового стягнення податкового боргу.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ