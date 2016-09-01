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Новини
11:30
19 вересня

За радіочастоти бюджет отримав 160 тис. грн. ренти

11:29
19 вересня

Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

11:26
19 вересня

15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

10:59
19 вересня

21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

10:57
19 вересня

Прикордонники на Буковині затримали 27 ящиків цигарок

10:55
19 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці зафіксовано 28 випадків порушення митних правил

19:10
16 вересня

За неправдиве повідомлення про замінування – реальне позбавлення волі

18:59
16 вересня

Податківці продовжують інформаційні рейди ринками Чернівців

18:48
16 вересня

Буковинські підприємства-боржники перешкоджають людям у нарахуванні пенсій. Перелік боржників

17:43
16 вересня

Куліш ходить Павлюком

16:14
16 вересня

На Буковині з початку року зареєстровано чотири випадки захворювань на ботулізм

14:14
16 вересня

Чернівецькі податківці зустрілись із профспілками

13:01
16 вересня

Аферисти не полишають спроб збагатитись за рахунок чернівецького бізнесу

12:46
16 вересня

У світ вийшла книга « Євреї Буковини 120 славних імен»

12:18
16 вересня

Буковинська Бізнес-школа відкриє свої двері для дітей

11:55
16 вересня

Бойовики не протримали свій "режим тиші" ані дня

11:32
16 вересня

Центр культури Буковина запрошує на виставку творчих робіт викладачів художніх шкіл

11:28
16 вересня

Стан ринку праці на Буковині

11:10
16 вересня

Продаж непродовольчих товарів у Чернівецькій області

11:01
16 вересня

У сплаті ЄСВ чернівецькі працедавці перетнули півмільярдний рубіж

11:01
16 вересня

Чернівчани, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть працювати без РРО

11:00
16 вересня

Право на податкову знижку мають лише студенти вітчизняних закладів освіти

18:42
15 вересня

У Чернівцях водії продовжують збивати людей на пішохідних переходах. Сьогодні трапилось іще дві ДТП

18:27
15 вересня

У кожному регіоні України з’являться регіональні антитарифні центри

17:44
15 вересня

Садгірчани запрошують гостей на свято

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12
Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.

Ігор Буркут, політолог:

ЗБРОЯ ІСТОРІЇ ЗБРОЯ ІСТОРІЇ У гібридній війні, яку Москва веде проти України, важливе місце належить психологічним операціям, покликаним підірвати моральний дух українців. Для них ворог використовує різноманітні засоби, у тому числі й фальсифікує історію, щоб зобразити себе "непереможним" і цим нас залякати. При проведенні подібних операцій противник спирається на ті уривки історичних знань, які колись отримали у совєтській школі люди старшого і середнього поколінь.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10Візитною карткою Чернівців є вулиця імені Ольги Кобилянської (колишня Панська). Кажуть, що раніше при вході на цю вулицю селяни знімали взуття і йшли нею босоніж. А ті, хто там жив і працював, щоранку мили бруківку з милом. Це була правда.
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Що, Де, Коли
16 вересня об 11.00
У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.
16 вересня о 12.00
Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.
Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.
16 вересня, о 12.00
В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».
20 вересня об 11.00.
в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.
17 вересня о 17.00
ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!
Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!
Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"
Вхід вільний
19.вересня о 13:00
Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу

за адресою вул. О. Кобилянської 32
19 вересня, о 15.00
В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту
праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.
20 вересня о 11.00
Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи», в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості
за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.
20 вересня о 18.30
20 вересня о 18.30
20 вересня о 19:00
в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home».
23 вересня о 10.00
у Чернівецькій науковій бібліотеці ім.Михайла Івасюка (2 поверх) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Кайндлівські читання, присвячені 150-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля».
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Цього року чернівчани сплатили майже 23 мільйони податкових боргів

Сьогодні, 11:29 / Коментарів: 0
Упродовж восьми місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 22,8 млн. грн. (до державної скарбниці – 7,2 млн. грн., до місцевої – 15,6 млн. грн.), що на 8,0 млн. грн., або на 35 відсотків більше, ніж минулого року.
У серпні платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 4,2 млн. грн. податкових боргів, що утричі перевищує минулорічні показники (у серпні 2015-го чернівецькі платники погасили 1,3 млн. грн. боргів до зведеного бюджету).
Цього року боржникам було направлено 536 податкових вимог, 69 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 20,0 млн. грн.
В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,1 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам, що своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих зобов’язань упереджує застосування до боржників заходів примусового стягнення податкового боргу.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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