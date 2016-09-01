15-літній буковинець став «Героєм-рятувальником року»

Олег Степанов виніс із пожежі чотирьох молодших братів та сестер У неділю, 18 вересня, з нагоди Дня рятівника, за традицією, у Києві відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Одним із героїв став 15-річний Олег Степанов, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
11 лютого 2016 року в с. Форосна Новоселицького р-ну Чернівецької області у невеличкому будиночку, де мешкала багатодітна сім’я Степанових, що втекли з рідної Луганщини, близько 7-ї ранку сталася пожежа – на горищі зайнялася стара електропроводка.
Вогонь швидко ширився всією хатою і перекинувся на дитячу кімнату. Оскільки батьків удома не було, Олег, найстарший серед дітей, розумів, що тільки він зможе запобігти біді.
Лиш відчувши запах диму і зрозумівши, що будинок горить, хлопець, не гаючи часу, відразу почав рятувати сестер і братів: допоміг вийти на свіже повітря двом старшим діткам і виніс на руках 4-річного братика та 1,5-річну сестричку. Потім повідомив про пожежу сусідів, які й викликали вогнеборців.
15-річний буковинець отримав звання «Герой-рятувальник року»
Рятуючи дітей, Олег отримав опіки рук 1-го ступеня, адже прикривав ними обличчя від вогню. Каже: «Боявся, та не було виходу. Треба було швидше винести дітей, поки в хаті нічого не обвалилося».
15-річний буковинець отримав звання «Герой-рятувальник року»
джерело: ЧП