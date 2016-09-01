21 вересня відбудеться засідання 7-ї позачергової сесії Чернівецької обласної ради

19 вересня, голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян
підписав розпорядження «Про скликання 7-ї позачергової сесії
Чернівецької обласної ради VІІ скликання» № 172.
На підставі частини 7 статті 46-ї та частини 6 статті 55-ї Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 14.2 статті 14
розділу ІІ Регламенту обласної ради VIІ скликання, листа обласної
державної адміністрації від 16.09.2016 № 01.13/18-1779 21 вересня 2016
року об 11.00 в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1) відбудеться 7-а позачергова сесія обласної ради
VIІ скликання.
На розгляд сесії вноситься питання «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік».
На сесію запрошуються народні депутати України від Чернівецької
області, голова та заступники голови обласної державної адміністрації,
прокурор Чернівецької області, начальник Головного управління
Національної поліції в Чернівецькій області, начальник Управління СБУ
в Чернівецькій області, голови районних рад та районних державних
адміністрацій, Чернівецький та Новодністровський міські голови, голови
рад об’єднаних територіальних громад, голова облпрофради, окремі
керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а
також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, представники засобів масової інформації.