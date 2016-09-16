Що, Де, Коли

У Хотинській районній лікарні за ініціативи ГО Координаційний штаб "Буковина - українському війську" відбудеться передача благодійної допомоги від Міжнародної асоціації підтримки України (керівник - Тарас Дурбак). Лікарі отримають дороговартісне медичне обладнання, передане Україні з-за кордону для лікування бійців АТО.

Вшанування пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих журналістів на Центральній площі біля памятника Тарасові Шевченку.

Проводить акцію правління Чернівецької обласної організації Національної спілки журналістів.

В Ратуші (каб.202) - брифінг директора департаменту економіки міської ради Ярослава Городенського та керівника ГО «Танцювальна школа «Аміра».

в приміщенні бізнес-центру «Інтерсіті» за адресою. м.Чернівці, вул. Шевченка буд. 28, 1 поверх у конференц-залі відбудеться брифінг, присвячений підписанню меморандуму між організаціями учасників бойових дій антитерористичної операції щодо співпраці та будівництва центру допомоги вказаній категорії громадян.

ФЕСТИВАЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ!

Показові виступи 20 клубів єдиноборств міста!

Парк Шевченка навпроти кофе "Літо"

Вхід вільний

Брифінг у Чернівецькосу обласному військовому комісаріаті з питань: продовження призову громадян на військову службу за контрактом; призов громадян на строкову військову службу



за адресою вул. О. Кобилянської 32

В офісі ЦНАПу ( вул.Героїв Майдану,7) прес-конференція начальника Департаменту

праці та соціального захисту населення міської ради Людмили Березовської та керівника Дозвільного центру міської ради Петра Луціва.

Чернівецький обласний центр зайнятості запрошує взяти участь в інформаційній зустрічі «Програма соціального інвестування: як отримати кошти на розвиток власної справи» , в приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості

за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича, 37.

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home» .