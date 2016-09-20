20 вересня о 19:00

в галереї SweetART (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться презентація українсько-латвійського проекту «Like At Home» .



«Like At Home» («Як Вдома») – це мистецький і соціальний проект, метою якого є дослідження та порівняння дизайнів інтер’єру приватних і напівприватних просторів двох міст – Чернівців (Україна) і Лієпаї (Латвія).



У рамках проекту розглядатимуться такі приміщення, як приватні будинки і квартири, культурні та освітні заклади, різні робочі середовища (напр., муніципальні установи, кафе, перукарні тощо), які умебльовані та обладнані самими користувачами.

Проект простежує індивідуальні дизайнерські рішення в інтер’єрі, меблях, оздобленні та розглядає уподобання і смак як індикатори більших (колективних) соціальних явищ. Ми прагнемо зрозуміти культурні процеси, тенденції та традиції, які впливають на вибір того чи іншого меблювання. Будуть з’ясовані суспільні підоснови оформлення інтер’єрів.

Ми плануємо залучити жителів Лієпаї та Чернівців, волонтерів-фотографів у процес дослідження, фотографування, документування та колекціонування просторів. Наприкінці буде виданий ArtBook (ФотоАльбом) для того, щоб поділитися найцікавішими знахідками з обох міст. Ця публікація супроводжуватиметься презентаціями, виставками та публічними інтервенціями.



Проект організований спільно мистецькою формацією DZESTRA (Чернівці, Україна) і Liepaja Creative Industry Cluster, Лієпайським департаментом культури (Лієпая, Латвія), та за підтримки MitOst і Європейського культурного фонду в рамках Tandem Ukraine – програми обміну для культурних менеджерів з України.